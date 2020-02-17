«Нам надо забыть друг о друге»: Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой

Бизнесмен Игорь Вдовин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о возможном долге в три миллиона долларов перед своей бывшей супругой балериной Анастасией Волочковой. Напомним, что она собирается взыскать у него эти деньги через суд. Сам Вдовин сейчас живет с телеведущей Еленой Николаевой. Новогодние каникулы они провели в Европе. Отдыхали в Германии, Швейцарии, Финляндии.

«Я не знаю ничего об этом, без комментариев. Нам надо забыть друг о друге. И о близких наших». Игорь Вдовин

Николаева в свою очередь отметила, что не хотела бы оказаться за одним столом с Волочковой. «Это был бы странный стол. Я не представляю такого. Я в других новостях существую: политика, экономика. Конечно, я попадаю в светскую хронику, но я не читаю такие новости», — заметила Николаева.

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Между тем Волочкова в этой истории с долгом намерена идти до конца. «Сейчас его любовница живет на мои деньги. Я их спонсор. Он должен три миллиона долларов. Как я могу хорошо говорить о человеке, который забрал деньги мои деньги. Представляете, сколько было бы процентов набежало за это время. То, что сейчас он живет с любовницей — временно. Потом найдет другую. У него все время разные тети», — отметила балерина.