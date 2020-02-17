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Водонаева после скандала выходит на улицу с измененной внешностью

Звезда «Дома-2» теперь прячет лицо под шляпу и платок.

Водонаева после скандала выходит на улицу с измененной внешностью
Алена Водонаева. Фото: Global look press

Алена Водонаева, похоже, всерьез напугана из-за волны негатива, свалившейся на нее после ее слов о маткапитале и абортах. Она уже ходила на беседу в полицию и наняла юриста Екатерину Гордон. Та, кстати, в свою очередь призвала женщин объединяться против сексистски настроенных мужчин.

Алена публично не жаловалась на какие-то угрозы извне, но, тем не менее, решила подстраховаться. Теперь на улицу она выходит с измененной внешностью. Девушка надевает шляпу с полями, а лицо прикрывает платком, как это делали ковбои. Благо, в таком виде теперь можно сойти за человека, который боится коронавируса.

Водонаева. Фото
Водонаева. Скриншот видео https://www.instagram.com/alenablin/

Именно в таком конспиративном наряде застала на улицах Москвы Водонаеву журналистка Алена Жигалова. Акула пера рассекретила бывшую участницу телестройки, сняв ее на видео.

«Когда решили поржать над прохожими, перечитавшими новостей про коронавирус, а это оказалась Алена Водонаева, шифрующаяся от полиции нравов, мамаш с маткапиталом и продюсеров прямых эфиров федеральных телеканалов», — написала она в своем блоге.

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