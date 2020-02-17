Водонаева после скандала выходит на улицу с измененной внешностью

Алена Водонаева, похоже, всерьез напугана из-за волны негатива, свалившейся на нее после ее слов о маткапитале и абортах. Она уже ходила на беседу в полицию и наняла юриста Екатерину Гордон. Та, кстати, в свою очередь призвала женщин объединяться против сексистски настроенных мужчин.

больше по теме Гордон призвала женщин объединиться с Водонаевой В настоящее время ведущая и юрист представляет интересы бывшей участницы «Дома-2».

Алена публично не жаловалась на какие-то угрозы извне, но, тем не менее, решила подстраховаться. Теперь на улицу она выходит с измененной внешностью. Девушка надевает шляпу с полями, а лицо прикрывает платком, как это делали ковбои. Благо, в таком виде теперь можно сойти за человека, который боится коронавируса.

Именно в таком конспиративном наряде застала на улицах Москвы Водонаеву журналистка Алена Жигалова. Акула пера рассекретила бывшую участницу телестройки, сняв ее на видео.