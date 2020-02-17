«Все просто смеялись»: в Сети обсуждают падение Бузовой со сцены

После инцидента певица ушла с двумя помощниками за кулисы, еле волоча ноги.

Недавно Ольга Бузова попала в кадр в странном виде. На видео, которое попало в Сеть, звезда шла в концертном костюме после выступления, еле передвигая ногами. Идти самостоятельно девушка не могла, поэтому прибегла к помощи двух мужчин-помощников.

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Некоторые пользователи обвинили ведущую «Дома-2» в плохой актерской игре, решив, что она изображает сильную усталость после концерта в Калуге. Однако, похоже, что здесь действительно произошло нечто серьезное.

Как пишут фан-аккаунты в Сети, с Ольгой случилось небольшое ЧП. Певица, якобы, решила упасть в толпу поклонников со сцены, но к ее большому разочарованию, звезду никто не поймал, и она приземлилась на пол. К счастью, эпизод закончился без серьезных травм.