«Это стратегическая зона»: Пугачева высказалась о возможной вырубке леса около замка

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась по поводу возможной вырубки леса около замка. Как известно, около деревни Грязь могут в недалеком будущем начать строить целый жилой район из высоток. Ее супруг Максим Галкин выступает резко против этой идеи.

«Не только Максим против. Там целая группа активистов. Это стратегическая зона. Москва-река рядом. Даже когда мы строили с Максимом дом, то все продумали. У нас каждый шаг технически обоснован. Если честно, я стараюсь не лезть в эти дела вообще. Это все некрасиво и невежественно, что там хотят делать. Я бы еще поняла, если бы там построили пансионат для старичков-ветеранов». Алла Пугачева

Также исполнительница рассказала о личной жизни с мужем. По ее словам, они не из тех людей, кто любит фейерверки. При этом, как она выразилась, они могут порой пошалить. В чем именно заключается шалость Примадонна говорить, правда, не стала.

«У меня нет каких-то правил на будущее. Плаваю утром в бассейне. Потом могу полежать на диване пока дети спят. Баню не очень люблю. Не доверяю этим веникам березовым, на которых могут быть клещи», — заметила Алла Пугачёва.