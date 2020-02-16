«Хочу побывать на свадьбе своих детей»: Пугачева рассказала о своей мечте

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своих детях. Как известно, чуть больше шести лет назад в ее семье появились близнецы Гарри и Лиза.

«Лиза красиво рисует. Она берет кусочки бумаги и рисует авторучкой. Потом эти листочки мне отдает. Я беру фломастеры и раскрашиваю. Гарри обожает петь. К нам даже приходит педагог по вокалу. Я, если честно, от него этого не ожидала. Хочу радостно и без тревоги смотреть в будущее. Правда, не всегда получается. Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится». Алла Пугачева

Также Примадонна высказалась о своей внешности. Она отметила, что никто ее не красит. Она, по собственным словам, никогда и никому не позволяла дотрагиваться до себя.

«Ничего я с собой толком не делаю. У меня просто порода хорошая. Я совершено неорганизованный человек по поводу внешности и своего здоровья. Меня все врачи ругают, что я не обследуюсь. Я хорошо себя чувствую. Ну зачем мне туда ходить? Мне хорошо и все. По мне же видно. Ко мне только приходит остеопат и на этом все», — заявила Алла Пугачёва.