«Ей было десять лет, когда у нее умерла мать»: сестра Кадышевой рассказала о детстве звезды

Троюродная сестра певицы Надежды Кадышевой Светлана в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о юности звездной родственницы. Отметим, что сейчас женщина живет в крохотном поселке Старый Маклауш под Самарой.

«Надя рано повзрослела. Она росла, по сути, без матери. Ей было десять лет, когда у нее умерла мать. Она после этого замкнулась в себе. Последний раз я ее видела года два назад. У нее был концерт в Самаре. Там и встретились. Посидели, посмотрели, но поговорить не удалось. Было очень много народа». Светлана Кадышева

Как отметила Светлана Кадышева, у Надежды было пять сестер. Одна из них умерла из-за депрессии. «Их всех отец воспитывал. Он трудился на железной дороге. Потом Надежду отдали в интернат. Просто у них не было в селе даже школы-восьмилетки», — сказала родственница знаменитости.

Как она добавила, именно в интернате и обратили внимание на голос исполнительницы. «Общаемся очень редко с Надей. Последний раз она звонила осенью. Помощи у нее не просим. Справляемся с проблемами своими силами», — добавила Светлана Кадышева.