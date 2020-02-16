«Герцог ее о нас даже не знает»: братья Водяновой практически не выходят из тюрьмы

Двоюродные братья супермодели Натальи Водяновой пришли в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Гостям они рассказали, что в своей жизни много времени провели в тюрьме. «На счету» братьев грабежи, разбои, драки. Из колонии они практически не выходят.

«В детстве мы вместе с Наташкой в песочнице лазили. Она приезжала с отцом и ела у нас дома мороженое. Кстати, родство с Водяновой мне один раз помогло при устройстве на работу. Меня спрашивают: «А Водянова не ваша сестра?» Я ответил, что моя. Мне сразу сказали выходить на следующий день. Сидел я за разбой. А в детстве угнал машину. Но сейчас все по-другому. Я работаю, а мой брат Серега вообще завтраки жене стал готовить. Невиданное дело». Роман Водянов

Родной брат Романа Сергей, который также пришел в студию, сказал, что у него раньше была другая дама сердца. Она забеременела, и он попросил сделать ее аборт. Вскоре они расстались. Сейчас у него другая любимая. Ей-то он после свадьбы и стал готовить завтраки.

«Мы работаем с братом по заказам, строительные работы. Выезжаем на объекты. В криминальным прошлым закончили. Герцог ее о нас даже не знает», — сказал Сергей Водянов.