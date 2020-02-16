«Она совсем больной человек»: дочь Марии Шукшиной высказалась о Фрейе Зильбер

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о матери ребенка своего брата Макара Касаткина Фрейе Зильбер. Как известно, недавно девушка отдала своего сына на воспитание в семью звёздной актрисы.

«Брат сейчас находится в шоке. Никто не ожидал, что все так быстро произойдет. Фрейя вообще очень нестабильна. В виду того, что она наркозависимый человек. У нее в какой-то момент произошло внезапное просветление. Сказала, что надо везти сына на воспитание к отцу. Она из Питера в один день привезла ребенка. Сказала, что это ненадолго. Теперь ей никто, конечно, не отдаст сына. У Марка сейчас такой детский ранимый возраст. Ему два года будет в мае. И такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом».

Анна Трегубенко

больше по теме Мария Шукшина крестила сына Фрейи Зильбер Марк последнее время живет с бабушкой и отцом.

Как сказала Анна Трегубенко, ее брат Макар не так давно женился. Его супруга работает косметологом. Она очень нравится Марии Шукшиной.

«Марк с бабушкой почти постоянно видится, но живет он у отца. Это просто Макар в детстве. Одно лицо. Новая супруга Макара очень хорошая. Эта девочка одобрена моей мамой от и до. Фрейя, кстати, не просила прощения у мамы. Она совсем больной человек», — заявила Анна Трегубенко.