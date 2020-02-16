«У меня бывали с ним мужские разговоры»: Глеб Самойлов рассказал о жизни сына

Музыкант и бывший лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей личной жизни и единственном сыне от первого брака Глебе Самойлове-младшем.

«Я женился несколько лет назад в третий раз. С бывшими женами расходились мирно. Мой сын Глеб очень талантливый парень. Он музыкант, но пока не уверен, что хочет реализоваться именно в музыке. Он всему научился, глядя на меня. У него папа — музыкант, дядя – музыкант. С сыном видимся не очень часто. Он живет в Екатеринбурге. Ему сейчас 22 года. Советов ему лучше не давать. Сейчас у него такой возраст». Глеб Самойлов

Сам Глеб Самойлов-младший отметил в разговоре с журналистами, что в августе прошлого года играл на концерте в честь дня рождения отца. Звездный родитель даже не удосужился выйти из гримёрки.

«Если бы я вышел смотреть, то никто на него бы уже не смотрел. Это была моя принципиальная позиция. Когда у сына есть настроение слышать меня, то мы встречаемся. Он мой единственный ребенок. Ну конечно я хочу с ним видеться. Он самостоятельный человек, но гордый. У нас бывали с ним мужские разговоры. Объяснял, что такое хорошо, а что такое плохо. У меня, к сожалению, сейчас нет возможности перевезти его в Москву. Тем более у него в Екатеринбурге все друзья», — заметил Глеб Самойлов.