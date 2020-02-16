«Последний раз виделись три года назад»: Глеб Самойлов не общается с братом

Музыкант и бывший лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о своих взаимоотношениях с братом Вадимом. После распада музыкального коллектива между родственниками пробежала черная кошка. Они практически прекратили общение.

«Последний раз виделись три года назад. Брат порой со сцены роняет скупую мужскую слезу. Передает привет и желает мне удачи. Скажу, что вместе мы оба начали деградировать как творческие личности, когда играли в группе. Мы просто друг другу мешали». Глеб Самойлов

По словам Глеба Самойлова, брат не отдал ему большую сумму денег за совместные концерты. «Мы два концерта делали вместе уже после распада. Организатором был не я. Мне была обещана большая сумма денег, но не выплачена. Я, если честно, уже плюнул на все суды. Мне просто было важно доказать, что я не верблюд. Знаю, что он все равно не отдаст ни копейки», — заявил Глеб Самойлов.

Как добавил исполнитель, сегодня он играет свои песни. А вот брат часто ворует его музыку и композиции и выдает за свои.