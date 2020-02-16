Сын Владислава Стржельчика объяснил, почему не носит фамилию отца

Незаконнорождённый сын актера Владислава Стржельчика, который ушел из жизни в 1995 году, Илья Коврижных в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о знаменитом отце.
«У меня другая фамилия, потому что я незаконнорожденный сын. Мама никогда не скрывала, что я Илья Владиславович и мой отец известный актер. Когда я вырос, то хотел взять фамилию отца. Но на меня паспортистка так посмотрела, что я передумал. Мама все рассказала мне об отце еще в детстве. У всех были папы, а я своего только по телевизору видел. Вживую встретились всего один раз».
Как сказал Илья Коврижных, его отец ушел из жизни, когда ему было всего 14 лет. Он пришел на кладбище и долго плакал. «Я горжусь своим отцом. Спасибо, что благодаря ему я появился на свет», — заметил Илья Коврижных.
Кстати, он не единственный незаконнорождённый сын Стржельчика. У актера было много романов в молодости. К примеру, также его сыном является актер театра и кино Дмитрий Исаев. «Я хотел с ним встретиться. Все-таки у нас один отец, но он не ответил на письмо, которое я ему написал», — заявил Илья Коврижных.