Сын Владислава Стржельчика объяснил, почему не носит фамилию отца

Незаконнорождённый сын актера Владислава Стржельчика, который ушел из жизни в 1995 году, Илья Коврижных в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о знаменитом отце.

«У меня другая фамилия, потому что я незаконнорожденный сын. Мама никогда не скрывала, что я Илья Владиславович и мой отец известный актер. Когда я вырос, то хотел взять фамилию отца. Но на меня паспортистка так посмотрела, что я передумал. Мама все рассказала мне об отце еще в детстве. У всех были папы, а я своего только по телевизору видел. Вживую встретились всего один раз». Илья Коврижных

Как сказал Илья Коврижных, его отец ушел из жизни, когда ему было всего 14 лет. Он пришел на кладбище и долго плакал. «Я горжусь своим отцом. Спасибо, что благодаря ему я появился на свет», — заметил Илья Коврижных.

Кстати, он не единственный незаконнорождённый сын Стржельчика. У актера было много романов в молодости. К примеру, также его сыном является актер театра и кино Дмитрий Исаев. «Я хотел с ним встретиться. Все-таки у нас один отец, но он не ответил на письмо, которое я ему написал», — заявил Илья Коврижных.