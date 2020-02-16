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Жанна Агузарова после ухода из «Браво» подрабатывала в Леспромхозе

Певица на какое-то время возвращалась в посёлок Туртас Тюменской области.

Жанна Агузарова после ухода из «Браво» подрабатывала в Леспромхозе
Агузарова запрещает родным рассказывать о себе/http://globallookpress.com/

Одноклассница певицы Жанны Агузаровой Танзиля Хатыпова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что в жизни звездной исполнительницы были непростые времена.

Танзиля Хатыпова. Фото
Одноклассница Агузаровой рассказала о жизни певицы в юности/Кадр из программы «Звезды сошлись»

После ухода из группы «Браво» на какое-то время она была вынуждена вернуться в небольшой поселок Туртас Тюменской области, где сейчас живет ее мама. Звезда устроилась на работу в Леспромхоз.

«Агузарову я видела последний раз лет двадцать назад. Она работала у нас в Леспромхозе. Это произошло после ее ухода из группы «Браво». Стаж ей был нужен. Но она недолго здесь была».

Танзиля Хатыпова

Как сказала одноклассница звезды, мать яркой исполнительницы до сих пор живет в этом поселке. «Она очень закрытый человек, но помогает маме. Дает ей деньги. Также в Тюмени встречается со своим братом Димой. У них отцы разные. Жанна просто всем запретила о себе рассказывать. Я помню ее по школьным концертам. Прекрасно пела. Исполняла репертуар Пугачевой. В зале, когда она пела, была полная тишина. Ее голос очень сильно был похож на пугачевский», — добавила Танзиля Хатыпова.

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Жанна Агузаровапрограмма "Звезды сошлись"Танзиля ХатыповаТуртасТюменская область
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