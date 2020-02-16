Смена имиджа: 12-летняя дочь Глюк’oZы вслед за сыном Децла состригла волосы

Двенадцатилетняя дочка Натальи Чистяковой-Ионовой провела эксперимент с внешностью. Школьница не только состригла волосы, раньше у девочки было каре, но и перекрасила светло-русые локоны в ярко-фиолетовый оттенок. Результатами своего преображения старшая наследница 33-летней Глюк’oZы поделилась с поклонниками на личной страничке микроблога. Примечательно, что звездная мама Лидии пока никак не прокомментировала новую прическу дочери. Свой образ наследница певицы, которая из маленькой девочки превратилась в подростка, дополнила очками в круглой оправе, примерив рокерскую футболку и аксессуары в виде массивных цепей.

В одном из недавних интервью Глюк’oZа призналась, что ее дети понимают цену тому, что имеют. Артистка старается не баловать дочерей. В семье также подрастает восьмилетняя Вера. По словам певицы, они с мужем объясняют дочерям, что и в будущем они должны будут поддерживать друг друга в сложные и непростые моменты.

К слову, не так давно от дред избавился единственный сын покойного рэпера Децла — четырнадцатилетний Меркурий Антоний Иоанн. Тони сделал короткую стрижку, сменив привычный имидж. Юноша живет вместе со своей мамой — моделью Юлией Киселевой.