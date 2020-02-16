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Смена имиджа: 12-летняя дочь Глюк’oZы вслед за сыном Децла состригла волосы

Помимо всего прочего, Лидия перекрасила светло-русые локоны в фиолетовый оттенок.

Смена имиджа: 12-летняя дочь Глюк’oZы вслед за сыном Децла состригла волосы
Наталья Чистякова-Ионова с дочкой Лидией (Фото: Instagram.com)

Двенадцатилетняя дочка Натальи Чистяковой-Ионовой провела эксперимент с внешностью. Школьница не только состригла волосы, раньше у девочки было каре, но и перекрасила светло-русые локоны в ярко-фиолетовый оттенок. Результатами своего преображения старшая наследница 33-летней Глюк’oZы поделилась с поклонниками на личной страничке микроблога. Примечательно, что звездная мама Лидии пока никак не прокомментировала новую прическу дочери. Свой образ наследница певицы, которая из маленькой девочки превратилась в подростка, дополнила очками в круглой оправе, примерив рокерскую футболку и аксессуары в виде массивных цепей.

Дочка певицы Натальи Чистяковой-Ионовой - Лидия
Дочка Натальи Чистяковой-Ионовой сделала короткую стрижку и перекрасила волосы в фиолетовой оттенок (Фото: Instagram.com)

В одном из недавних интервью Глюк’oZа призналась, что ее дети понимают цену тому, что имеют. Артистка старается не баловать дочерей. В семье также подрастает восьмилетняя Вера. По словам певицы, они с мужем объясняют дочерям, что и в будущем они должны будут поддерживать друг друга в сложные и непростые моменты.

Сын покойного рэпера Децла - Тони
Тони отстриг свои дреды, сделав короткую стрижку (Фото: Instagram.com/mercury_anthony_ioann)

К слову, не так давно от дред избавился единственный сын покойного рэпера Децла — четырнадцатилетний Меркурий Антоний Иоанн. Тони сделал короткую стрижку, сменив привычный имидж. Юноша живет вместе со своей мамой — моделью Юлией Киселевой.

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