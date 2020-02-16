Цымбалюк попросила прощения у Джигарханяна

Любви все возрасты покорны и лучше всего об этом знает артист Армен Джигарханян. Он был женат трижды, но лишь последний брак принес ему не только любовь и тепло домашнего очага, а множество проблем и душевных страданий. В последнее время артист предпочитает проводить все свое время в четырех стенах и почти не выходит на публику, а начались эти проблемы после развода с пианисткой из Киева, Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщает издание «Комсомольская Правда».

Но у женщины тоже силы не бесконечные, поэтому она решила извиниться перед артистом за все проблемы, которые она ему принесла. Виталина назвала Армена «Джигочка» и попросила прощения, заметив, что это было не расставание, а взаимная потеря. Цымбалюк заявила, что Джигарханян до сих пор главный мужчина в ее жизни, а любовь все еще живет в ее сердце. Все это женщина произнесла, увы, не лично, а в эфире передачи «Новые русские сенсации».

Также Цымбалюк сказала артисту спасибо за все годы, прожитые вместе и она считает, что главной проблемой было то, что они так и не смогли по-человечески попрощаться. Все эти слова постоянно прерывались в эфире из-за рыданий, которые не могла скрывать пианистка.