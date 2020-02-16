«Английский не знает, но со всеми в Америке общается»: Тарзан высказался о теще

Культурист и бодибилдер Тарзан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о матери своей супруги Наташи Королевой, заслуженной артистке Украины 74-летней Людмиле Порывай. Как известно, у семьи есть дом в Америке в Майами. Там и живет «мама Люба». Любопытно, что сам Тарзан не очень любит бывать в США.

«Туда съездить отдохнуть у океана – это хорошо. Поправить здоровье. Жить там? Нет. Я никогда не стремился туда. Мама Люда, конечно, любому найдет работу. Ее все знают. Она знает, где и какая квартира сдается. Она всегда и во всем в теме. Английский не знает, но со всеми в Америке общается. Главное для нее всем говорить спасибо по-английски». Тарзан

Как добавил Тарзан, его брат-строитель, который старше на шесть лет, постоянно приходит в гости в их дом в Крекшино. Там они устраивают застолья.

«Дом в Крекшино — полный отстой. Он абсолютно несуразный. Я бы его полностью снес. С точки зрения коммуникации, планировки – просто жуть», — сказал Александр Глушко.

больше по теме Тарзан впервые привел на телевидение своего старшего брата Александр Глушко уже много лет работает на стройке прорабом.

«А это дом еще Игорь Николаев строил?» — спросила ведущая Лера Кудрявцева, после чего вся студия залилась смехом.

«Я этот дом точно не строил. Саня же сказал, несуразный дом», — прокомментировал слова ведущей Тарзан.