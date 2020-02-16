Тарзан впервые привел на телевидение своего старшего брата

Супруг певицы Наташи Королевой Тарзан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ впервые представил своего старшего брата Александра. Он на шесть лет старше бодибилдера. Работает много лет прорабом на стройке.

«Мой старший брат далек от мира шоу-бизнеса. Он живет в Москве со своей семьей. Занимается строительством. Он ведет совсем другой образ жизни. Мы всегда отлично ладим с братом. Помню, как в третьем классе пошли на какую-то экскурсию. Меня какая-то мадам угостила жвачкой. Сказала, что знает моего старшего брата. Я потом гордился этим фактом». Тарзан

Интересно, что Александр Глушко без помощи брата заработал в столице на двухкомнатную квартиру. В столицу он, как и Сергей переехал из Мирного Архангельской области.

Как сказал Александр Глушко, в детстве у них порой бывали с Сергеем конфликты. «Помню, как бросали камешки в озеро. Он в меня им попал. Началась драка. А еще один раз больно ударил меня пряжкой от ремня по голове. Я рад за брата и аплодирую его успехам. Зарабатываю нормально. Бывали, конечно, случаи, что просил у брата в долг. Как и он у меня. Нормально отношусь к его работе стриптизером. Главное, что ему все нравится», — заявил Александр Глушко.