«Какая умница»: 11-летняя дочь Алсу исполнила вальс Шопена в консерватории

Еще в прошлом восьмом сезоне вокального проекта «Голос. Дети» наследница бизнесмена Яна Абрамова не только успешно прошла этап «слепых прослушиваний» и попала в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе, но и дошла до финала шоу.

Как и ее звездная мама, одиннадцатилетняя Микелла Абрамова увлекается пением. Помимо всего прочего, она играет на нескольких музыкальных инструментах. Девочка освоила укулеле. На личной страничке в Instagram она не раз публиковала свежие видеоролики, снимая свои домашние репетиции на камеру смартфона. Также стоит отметить, что дочка Алсу в школе занимается по классу фортепиано. На днях Микелла выступила на сцене Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Наследница предпринимателя исполнила вальс Шопена, удостоившись аплодисментов присутствующих в зале гостей. В микроблоге участница восьмого сезона проекта «Голос. Дети» поделилась фрагментом своего выступления, заслужив похвалу от Дианы Хитаровой, которая также принимала участие в детском конкурсе Первого канала.

«Мики, какая ты умница!!» — обратилась к дочери Алсу ее подруга.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вокал и красивый тембр голоса одиннадцатилетней Микелле Абрамовой похвалил Игорь Николаев. 60-летний композитор был удивлен интонированием девочки, признавшись, что он просто «обожает» слушать, как поет дочка Алсу.

В одном из интервью Алсу подметила, что ее муж никогда не препятствовал ее сольной карьере. Однако сама певица после рождения первенца стала больше времени уделять дому и семье. Вместе с Яном Абрамовым поп-исполнительница воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля.