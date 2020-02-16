Максим Виторган показал свое «утро доброе» с Нино Нинидзе

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе продолжают свой романтический отдых на Аравийском полуострове. Влюбленная парочка выбрала для путешествия необычное направление – государство в Передней Азии Оман.

Оно очень непохоже на привычные для селебрити Мальдивы или Бали. Нино и Максим самостоятельно исследуют местное побережье на арендованном автомобиле, поднимаются на горные вершины и, возможно, даже ночуют в местных деревеньках.

В личном блоге актер показал свое «утро доброе». На видео, которое он разместил в stories Instagram, запечатлены колоритные арабские домики, намазанные глиной, слышно пение петухов.

Забавно выглядит и возлюбленная Виторгана, попавшая в кадр. Видно, что девушка еще не донца проснулась и с трудом открывает глаза.