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Максим Виторган показал свое «утро доброе» с Нино Нинидзе

Пара продолжает отдыхать на курорте Аравийского полуострова.

Максим Виторган показал свое «утро доброе» с Нино Нинидзе
Максим Виторган. Фото Global look press.

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе продолжают свой романтический отдых на Аравийском полуострове. Влюбленная парочка выбрала для путешествия необычное направление – государство в Передней Азии Оман.

Оно очень непохоже на привычные для селебрити Мальдивы или Бали. Нино и Максим самостоятельно исследуют местное побережье на арендованном автомобиле, поднимаются на горные вершины и, возможно, даже ночуют в местных деревеньках.

"Утро доброе" Виторгана. Фото
«Утро доброе» Виторгана. Скриншот https://www.instagram.com/mvitorgan/

В личном блоге актер показал свое «утро доброе». На видео, которое он разместил в stories Instagram, запечатлены колоритные арабские домики, намазанные глиной, слышно пение петухов.

Забавно выглядит и возлюбленная Виторгана, попавшая в кадр. Видно, что девушка еще не донца проснулась и с трудом открывает глаза.

Нинидзе. Фото
Нино Нинидзе. Скриншот https://www.instagram.com/mvitorgan/

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