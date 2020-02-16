«Разбился о скалы»: погиб композитор Андрей Иванов, автор саундтрека к «Бригаде»

Композитор Андрей Иванов, ставший знаменитым после создания саундтрека к фильму «Бригада», погиб в Австралии. Мужчина разбился о скалы и утонул в океане.
Как сообщает Daily Mail, это была настоящая «бойня». Власти Сиднея предупредили о предстоящем стихийном бедствии – усилении ветра и возможности появления гигантских волн, однако Иванов с супругой по какой-то причине проигнорировали эти сообщения и подошли близко к воде. В итоге их смыло в океан.
Андрей разбился от скалы, Юлии удалось увернуться от них. Ради спасения русских туристов власти Сиднея развернули масштабную спасательную операцию с привлечением нескольких вертолетов. В итоге женщина отделалась ссадинами и сломанными пальцами. Мужчину долгое время пытались реанимировать на берегу, но, к сожалению, спасти его так и не удалось.
Андрею Иванову было всего 47 лет.
«Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь», — написал о нем журналист Михаил Козырев в личном блоге.