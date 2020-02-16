«Залипательно»: Екатерина Климова предстала в образе Монро

Актриса Екатерина Климова приняла участие в фотосессии. Одним из самых обсуждаемых кадров в Сети оказался тот, что повторил знаменитый сюжет из голливудского фильма 1955 года «Зуд седьмого года» Билли Уайлдера с участием Мэрилин Монро.

Его помнят, пожалуй, все, кто мало-мальски знаком с творчеством Мэрилин Монро. Актриса и певица стоит в кадре на решетке в метро, а пышная юбка ее платья поднимается ввысь от порыва воздуха снизу. Образ Монро стал одним из самых знаковых в мировом кинематографе, а платье, созданное знаменитым дизайнером Уильямом Травиллой, до сих пор считается эталонным.

Отметим, что звезда российского кино отлично справилась с задачей повторить известный образ. По крайней мере, ее поклонники пришли от него в восторг.