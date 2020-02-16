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Еле волочащую ноги Бузову сняли после концерта

Поющую ведущую вели под руки двое мужчин.

Еле волочащую ноги Бузову сняли после концерта
Ольга Бузова. Фото: Владимир Веленгурин. КП.

Ольга Бузова триумфально выступила с концертом в Калуге, поющую ведущую поклонники просто завалили цветами. Утопая в букетах, звезда похвасталась «урожаем» в своем блоге.

Впрочем, в Сети появилось и другое видео из столицы Калужской области. На нем шоувумен идет под руки с двумя мужчинами, буквально волоча за собой ноги.

«Что же я делала?» — спрашивает она своих помощников.

Часть пользователей Сети решила, что Бузова слегка пьяна, однако большинство все-таки сошлось во мнении, что певица просто сильно устала от выступления. Кое-кто и вовсе решил, что звезда «Дома-2» ведет себя наигранно.

«Я к Олечке хорошо отношусь. Но тут такое ощущение, как будто она пьяная», «Очередная наигранность Бузовой, ей бы в театре выступать на большой сцене», «Еще прикидывается. «Что я сделала?» Никто не понял, что внимание к себе привлекает», — написали пользователи Сети на фанатской страничке звезды.

Бузова. Фото
Бузова и помощники. Скриншот фанатской странички певицы https://www.instagram.com/buzova86_fan_life/

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