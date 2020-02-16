Еле волочащую ноги Бузову сняли после концерта

Ольга Бузова триумфально выступила с концертом в Калуге, поющую ведущую поклонники просто завалили цветами. Утопая в букетах, звезда похвасталась «урожаем» в своем блоге.

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Впрочем, в Сети появилось и другое видео из столицы Калужской области. На нем шоувумен идет под руки с двумя мужчинами, буквально волоча за собой ноги.

«Что же я делала?» — спрашивает она своих помощников.

Часть пользователей Сети решила, что Бузова слегка пьяна, однако большинство все-таки сошлось во мнении, что певица просто сильно устала от выступления. Кое-кто и вовсе решил, что звезда «Дома-2» ведет себя наигранно.