Еле волочащую ноги Бузову сняли после концерта

Ольга Бузова триумфально выступила с концертом в Калуге, поющую ведущую поклонники просто завалили цветами. Утопая в букетах, звезда похвасталась «урожаем» в своем блоге.
Впрочем, в Сети появилось и другое видео из столицы Калужской области. На нем шоувумен идет под руки с двумя мужчинами, буквально волоча за собой ноги.
«Что же я делала?» — спрашивает она своих помощников.
Часть пользователей Сети решила, что Бузова слегка пьяна, однако большинство все-таки сошлось во мнении, что певица просто сильно устала от выступления. Кое-кто и вовсе решил, что звезда «Дома-2» ведет себя наигранно.
«Я к Олечке хорошо отношусь. Но тут такое ощущение, как будто она пьяная», «Очередная наигранность Бузовой, ей бы в театре выступать на большой сцене», «Еще прикидывается. «Что я сделала?» Никто не понял, что внимание к себе привлекает», — написали пользователи Сети на фанатской страничке звезды.