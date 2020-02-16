У ведущего шоу «Студия СОЮЗ» Артема Муратова родилась дочь

Это второй ребенок в семье юмориста.

В семье 35-летнего участника программы «Студия СОЮЗ» на ТНТ Артема Муратова появился второй малыш. На сей раз это девочка Саша. Напомним, шоумен и его супруга Ульяна уже воспитывают мальчика.

Дочь оказалась для четы долгожданным и запланированным ребенком. Как рассказал телеведущий изданию «СтарХит», жена юмориста – великолепная мать, способная полностью отдавать себя детям.

«Радуемся нашей малышке Александре, благодаря которой мы счастливы еще больше и благодаря которой периодически проводим бессонные ночи», — поведал шоумен.

По его словам, супруга теперь иногда спит всего по 3 часа, но отлично справляется с этой проблемой. Кстати, с сыном такого вообще не было, дети разные. Наследник проводил ночи в спокойном глубоком сне, давая отдохнуть родителям.

Артем посетовал, что не может достаточно времени уделять воспитанию детей и в полной мере помогать супруге из-за большой занятости на работе. Однако у Ульяны есть другие помощники – дедушка и бабушка отпрысков.