«Не замечала и не воспринимала»: Штурм рассказала, как отбрила Абрамовича

В юные годы певица училась с миллиардером в одной школе.

Наталья Штурм рассказала в программе НТВ «Секрет на миллион» о романтических взаимоотношениях с миллиардером Романом Абрамовичем. Они некогда учились в одной школе Москвы.

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Однако будущий обладатель несметных богатств был в простом классе, а Наталья – с театральным уклоном. Творческие ребята считали себя элитой школы, поэтому на простых смертных вроде Романа не обращали внимания. Чего не скажешь о самом Абрамовиче, который был беззаветно влюблен в будущую певицу.

«Я не то, чтобы его не замечала, но и не воспринимала», — рассказала она в эфире.

Роман как мог проявлял знаки внимания к Наталье, пытался ее обнять, но та до последнего оставалась равнодушной к его теплым чувствам, сохраняя дружеские отношения. Бизнесмен уже в то время успел проявить себя человеком недюжинных способностей, щелкая как семечки математику. Часто он помогал в этом предмете Штурм, а та с удовольствием принимала его помощь.

Когда они стали взрослыми и известными, оба оказались на школьной доске почета, но чуть позже снимок с певицей убрали. Якобы из-за того, что миллиардер мог подумать лишнее по поводу такого соседства. Звезда не обижается на это.