На телевидении впервые показали скандально известную мать Штурм

53-летняя певица Наталья Штурм, несмотря на зрелый возраст, частенько эпатирует публику. Смелые наряды и поведение звезды практически всегда на слуху. Это сильно не нравится ее 87-летней маме Елене Константиновне, наследнице дворянского рода. Женщина уверена, что ее дочь занимается не своим делом.

В программе «Секрет на миллион» в эфире НТВ Наталья призналась, что у нее сложные отношения с мамой. Дескать, родительнице больше нравится, когда у нее все плохо. Когда же певице хорошо, мать начинает критиковать ее с удвоенной силой, считая дочь бездушным человеком.

О непростом характере Елены Константиновны ходят легенды. Она практически никогда не выходит из дома и появляется на улице только, если нужно сходить в магазин. А соседи откровенно не хотят с ней связываться.

Однажды женщина ославилась тем, что залила весь дом по стояку ниже, не желая впускать к себе мастера. Проблему удалось решить только после обращения к Наталье Штурм, которая пришла к ней домой вместе со слесарем.

Отметим, что с журналистами НТВ Елена Константиновна тоже отказалась общаться. На улице она закрыла перед камерой лицо и сказала, что задыхается.