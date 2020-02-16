«Знайте о нашей страсти»: Васильев прокомментировал слухи о романе с Барановской

А также несколько других, не менее любопытных.

Историк моды Александр Васильев с юмором относится к досужим разговорам о своей персоне. А их, стоит отметить, немало. Телеведущий не светит в Сети свою личную жизнь, тем самым только подогревая интерес к себе. Однако на сей раз он решил ответить хейтерам, опубликовав в личном блоге видеопослание.

«Дорогие друзья, мы опять в студии «Модного приговора», съемки продолжаются, несмотря на то, что желтая пресса упорно хочет сказать, что мы закрываемся. Мы не закрываемся! Мне приписывают сейчас три громких романа: С Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и, конечно, с моей соведущей Надеждой Скулкиной. Боже мой! Сколько прекрасных вещей! Кто прав – узнаем позже. Но, самое главное, что сзади меня стоит беременная Юлия Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев. Когда родит – не знаем», — сказал Васильев.

Историк моды обратился с этим вопросом к Юлии. Барановская поддержала шутку и смеясь ответила: «Уже два года ждем!» Александр поцеловал свою коллегу в щеку и заявил: «Знайте о нашей страсти! Пусть это будет публично!»

В итоге телезвезды сказали, что страсть у них одна – программа «Модный приговор».