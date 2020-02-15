Потянул всех: Шипулин вслед за Устюговым лишился звания олимпийского чемпиона

Биатлонист Антон Шипулин, который, как известно, уже завершил свою карьеру, лишился звания олимпийского чемпиона. Это произошло после того, как у его партнера по команде Евгения Устюгова забрали олимпийское золото Сочи за использование запрещенного препарата – анаболического стероида оксандролона. По правилам, золотых наград лишается вся четверка спортсменов. Это подтвердили в Союзе биатлонистов России.

Отметим, что для Шипулина золотая награда Сочи была единственной, которую он получил на Олимпийских играх. В личных гонках на Олимпиаде он никогда не побеждал. Сам биатлонист пока недоступен для комментариев.

Между тем первый тренер Шипулина Владимир Путров сказал, что подобное развитие событий следовало ожидать. Еще год назад Устюгова стали подозревать в употреблении допинга. Как сказал Путров, он прекрасно помнит ту золотую гонку сборной России. Сразу несколько команд шли вровень, а потом на последнем этапе именно Шипулин смог победить немецкого биатлониста.

Добавим, что несколько лет назад Шипулина не допустили на игры в Пхенчхан. Именно после этого он принял решение завершить свою карьеру. Сейчас он депутат Госдумы от Серовского округа Свердловской области, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».