Филипп Киркоров снял вип-вагон в поезде, чтобы успеть на свой концерт в Екатеринбурге

Поп-король не смог вылететь из Перми в столицу Среднего Урала на самолете из-за тумана.

Певец Филипп Киркоров снял целый вип-вагон в поезде, чтобы без задержек приехать в столицу Среднего Урала – Екатеринбург. Известно, что накануне музыкант выступал в Перми, где у него прошло красочное шоу. Изначально он хотел прибыть в Екатеринбург на самолёте, но все планы спутала непогода. На Урале был сильнейший туман. Самолеты отправляли на запасные аэропорты в Челябинск и Тюмень.

В итоге Киркоров арендовал вип-вагон в поезде. Видимо, только таким способом можно было успеть вместе со своей командой в Екатеринбург. Судя по всему, все обычные места и купе были уже распроданы.

Кстати, на вокзале музыканта встречали как настоящего поп-короля. Его окружили фанаты. Киркоров с ними недолго пообщался. Перед ними он появился в шубе с принтом под зебру и солнцезащитных очках.

Кроме Екатеринбурга, он также выступит во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле, сообщают «Моменты».