Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой супругой

Шоумен заявил, что они с Екатериной не отмечали День святого Валентина.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram посетовал, что в День святого Валентина он был вынужден опять рассказывать журналистам про свой семейный быт и про отношения с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Как известно, в семье не все гладко. Причина в частых запоях любимой.

Как он добавил, его жена – женщина старых нравов. Она, к примеру, наотрез отказалась отмечать День святого Валентина. Женщина считает, что этот праздник западный и антисоветский. Ко всему прочему Екатерина Терешкович в этот день, как сказал фрик, потрепала ему нервы.

Впрочем, Гоген Солнцев заметил, что сильно не расстроен. Он намерен нынешним летом отпраздновать с женой праздник любви, семьи и верности — День Петра и Февронии. Также он сказал, что был слишком эмоционален во время очередного интервью, где его спрашивали о супруге.