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Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой супругой

Шоумен заявил, что они с Екатериной не отмечали День святого Валентина.

Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой супругой
Солнцев не отпраздновал с супругой День святого Валентина/http://globallookpress.com/

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram посетовал, что в День святого Валентина он был вынужден опять рассказывать журналистам про свой семейный быт и про отношения с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Как известно, в семье не все гладко. Причина в частых запоях любимой.

Как он добавил, его жена – женщина старых нравов. Она, к примеру, наотрез отказалась отмечать День святого Валентина. Женщина считает, что этот праздник западный и антисоветский. Ко всему прочему Екатерина Терешкович в этот день, как сказал фрик, потрепала ему нервы.

Впрочем, Гоген Солнцев заметил, что сильно не расстроен. Он намерен нынешним летом отпраздновать с женой праздник любви, семьи и верности — День Петра и Февронии. Также он сказал, что был слишком эмоционален во время очередного интервью, где его спрашивали о супруге.

«А что ты хочешь, чтобы я не работал. Чтобы я утки у нее выносил? То есть смотри. Если я работаю, то плохой. Если не работаю, то плохой. Как так получается?»

Гоген Солнцев

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