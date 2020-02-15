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«Не понимаю сути этого «праздника»: Брухунова не отмечала с Петросяном День всех влюбленных

Как отметила помощница юмориста, мужа она любит каждый день, а не только 14 февраля.

«Не понимаю сути этого «праздника»: Брухунова не отмечала с Петросяном День всех влюбленных
Жена Петросяна не стала отмечать с юмористом День святого Валентина/https://www.instagram.com/bruhunova/

Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова в Instagram заявила, что не стала отмечать День всех влюбленных 14 февраля.

«Отметили? Я — нет! Не понимаю сути этого «праздника». Я люблю каждый день, а не только 14-го февраля».

Татьяна Брухунова

Отметим, что свадьба Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна состоялась в прошлом году. Встречались до этого они несколько лет. Ради новой возлюбленной сатирик даже развелся со своей супругой юмористкой Еленой Степаненко.

Кстати, сейчас бывшие супруги делят имущество. Процесс этот, судя по всему, очень небыстрый. Женщина не намерена уступать бывшему мужу ничего из совместно нажитого имущества. Кстати, на ее стороне находится и единственная дочь Петросяна Викторина. Она, как известно, не одобрила новый брак отца. Девушка уверена, что Татьяна Брухунова преследует определённые цели и претендует на наследство сатирика.

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