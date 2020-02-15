Звезда «Гадалки» Анна Тараторкина развелась с супругом

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась со своим супругом, актером Александром Ратниковым. Официально брак они расторгли еще в конце 2019 года, но известно об этом стало только сейчас.

В окружении пары заметили, что супруги всеми силами старались сохранить отношения. Тем более, что в 2010 году Тараторкина подарила мужу сына Никиту. Звезды несколько раз испытывали кризис в отношениях, но сейчас решили окончательно расстаться, поняв, что не могут быть счастливы вместе друг с другом. В окружении пары добавили, что на разводе настояла именно актриса.

Отметим, что Анна Тараторкина продолжила актерскую династию своих родителей. Ее отец, который ушел из жизни чуть больше трех лет назад, — известный советский актер Георгий Тараторкин. Мать также актриса — Екатерина Маркина. Что касается Александра Ратникова, то он звезда театра Олега Табакова.

Кстати, ранее Ратников уже говорил, что им с Анной сложно порой уживаться под одной крышей. Как отмечал актер, жизнь очень сложная штука и они вполне могут расстаться с супругой, что в итоге и произошло, сообщает «СтарХит».