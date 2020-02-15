«Я закашлялась и кирдык»: Лолита прокомментировала инцидент на концерте

Звезде неожиданно стало плохо, и она даже была вынуждена прервать интервью.

Певица Лолита рассказала, что с ней произошло во время выступления на шоу «Муз-ТВ». Напомним, что в какой-то момент звезде неожиданно стало плохо. Она начала кашлять и прервала беседу с журналистами. Помощникам пришлось буквально откачивать исполнительницу.

Позже звезда вновь появилась перед камерами. Она заверила, что с ней все хорошо. Причем перед репортерами она предстала в спортивном костюме, меховых тапочках и с чаем в руках.

«Ребята, со мной все хорошо. Я закашлялась и кирдык».

Лолита

Как добавила звезда, ее уже давно мучает аллергия. Причем проблема в профессиональном дыме, который запускают на сцене. Когда исполнительница выступает сольно, то, конечно, такой дым исключен. Но на сборных концертах она не вправе командовать. Дым, как она отметила, должен быть в кадре. При этом исполнительница заметила, что такая мощная аллергия у нее случилась в первый раз, сообщает «Комсомольская правда»

Добавим, что не так давно исполнительница рассказала, что у нее появился любимый мужчина. Он свозил звезду в Израиль. Причем полностью оплатил ее отдых. Возлюбленный потратил на свою вторую половинку 250 тысяч рублей. Сама звезда говорит, что речи о свадьбе пока не идет. Им просто комфортно вместе с неким влиятельным бизнесменом.