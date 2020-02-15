Трехлетний сын Собчак не признал мать на обнаженном фото с Глюкозой

Трехлетний сын светской львицы Ксении Собчак Платон Виторган не признал свою мать на ее откровенной фотографии. Напомним, что супруга режиссёра Константина Богомолова разместила снимок, на котором она позирует топлес в компании певицы Глюкозы и светской львицы Яны Расковаловой.

Дамы разделись по пояс, когда не так давно отдыхали на берегу океана на Мальдивах. На снимках они держат друг друга за грудь.

«Тебе нравится?» — спросила сына светская львица, показавшая ему снимок. На это она получила утвердительный ответ ребенка. «А кто на портрете изображен?» «Вита», — заявил трехлетний Платон Виторган. «Посмотри внимательно. Ты уверен, что это три Виты?» — снова задала вопрос Собчак сыну. «Да», — ответил малыш.

Добавим, что пикантная фотография вызвала широкое обсуждение в Сети. Звезде припомнили недавнее обещание не оголяться. Правда, она говорила, что этого не стоит делать после сорока лет. А сейчас светской львице еще только 38. У нее есть два года в запасе.