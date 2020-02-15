28 миллионов против 200 тысяч рублей: Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз

Как отметила звезда, она в семье отвечает за «большие мероприятия» типа строительства дома.

Певица Полина Гагарина зарабатывает в 140 раз больше своего мужа фотографа Дмитрия Исхакова. Доход певицы за 2019 год составил 5,3 миллиона долларов. В переводе на рубли это около 337 миллионов. В месяц получается примерно 28 миллионов рублей.

При этом заработок ее второго мужа фотографа Дмитрия Исхакова равен двумстам тысячам рублей в месяц. У Дмитрия есть своя студия, помимо рекламных проектов и каталогов Исхаков делает и частные фотосессии.

Любопытно, что сама исполнительница по поводу огромной разницы в заработках с мужем не расстраивается.

«Он с этим живет, он это знал. Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. К примеру, строю дом…» Полина Гагарина

Отметим, что у певицы очень насыщенный график выступлений. Домашние же заботы лежат на Дмитрии Исхакове. Именно он взял на себя всю заботу об их общей дочери, а также о сыне звезды от первого брака с актёром Петром Кисловым, сообщает «Комсомольская правда».