Анна Нетребко озвучила сумму своего состояния

Как отметила звезда, она не может распрощаться со своими квартирами в Нью-Йорке и Вене.

Оперная дива Анна Нетребко заявила, что ее состояние примерно равняется семи с половиной миллионам долларов. По ее словам, некоторые считают, что столько она получает в год. Но это, как она заверила, неправда.

«У меня нет таких денег. Если продать всю недвижимость, может, и выйдет примерно эта сумма. Но я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене: они куплены в рассрочку на 30 лет». Анна Нетребко

Отметим, что в шикарных апартаментах в Европе и Северной Америке звезда живет со своим супругом тенором Юзефом Айвазовым, а также сыном Тьяго. Его она родила от своих предыдущих отношений.

Интересно, что в начале отношений Эйвазов был не очень востребованным артистом. Сейчас, правда, по заработкам он постепенно подтягивается к звездной супруге, хотя ему до нее пока далеко. У звезд заключен брачный договор. Как ранее он рассказывал, раньше его подозревали, что он заключил с Нетребко брак по расчету. После слухов он всем сказал, что у них есть брачный договор и на деньги жены он претендовать не намерен, сообщает «Комсомольская правда».