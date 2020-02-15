«Я моталась по России-матушке с творческими встречами»: Светличная пожаловалась на самочувствие

По словам 79-летней актрисы, сегодня у нее есть проблемы со здоровьем.

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что подорвала свое здоровье во время длительных разъездов. Сегодня 79-летняя звезда не очень хорошо себя чувствует.

«Я моталась по России-матушке с творческими встречами. Сегодня из-за этого чувствую себя не очень хорошо. Ну, а что мне оставалось делать? Пенсия была маленькая. Это не так давно повысили ее заслуженным артистам. И правильно сделали. Скажу, что я довольна. Можете так и написать. Я единственный человек из заслуженных артистов, который доволен пенсией». Светлана Светличная

Как отметила Светличная, прибавка в тридцать тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина пришлась очень кстати. «Сейчас все справедливо. Мы заслуженные, как я считаю, не хуже народных. Я сужу по тому, как ко мне относятся люди», — заметила звезда.

В то же время она отметила, что пенсии все равно надо поднимать. «Жизнь очень дорогая. Раньше без доплаты Собянина я получала всего 17 тысяч, поэтому много и путешествовала с рабочими встречами», — заявила Светлана Светличная.