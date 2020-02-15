«Сейчас он хочет жить, а не пить»: Светличная раскрыла подробности операции сына

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыла детали госпитализации своего сына, 58-летнего Алексея Ивашова, который трудится стоматологом. В январе мужчина угодил в реанимацию. Ранее Светлана Светличная подтверждала факт госпитализации сына, но подробности, что с ним случилась, не раскрывала.

«Моему сыну делали операцию. Сын уже дома, выходит гулять на улицу. Если бы я его не забрала его из больницы, то он бы там умер. В клинике жуткие условия. Сейчас он хочет жить, а не пить. Он еще молодой, красивый, таким жить да жить». Светлана Светличная

Светличная также рассказала, что после операции решила отблагодарить доктора. «Я конвертик принесла. Так меня сильно обругали. Но я все равно знаю, что врачи подарили ему вторую жизнь. Я еще раз попыталась, поехала во второй раз. Моя внучка и невестка возмущались по этому поводу. Говорили, что я напрасно это делаю. А я им говорила, что все равно должна поехать и все равно конвертик вручить хирургу. Он четыре с половиной часа оперировал сына. Когда я приехала домой, то внучка Машка спрашивает: «Ну что, взял он конверт?» А я ей ответила, что не скажу», — заявила актриса.

Напомним, что младший сын 79-летней Светланы Светличной Олег умер в 2006 году. Он похоронен рядом с отцом, актером Владимиром Ивашовым, на Ваганьковском кладбище.