Никас Сафронов хранит деньги в зарубежных банках

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что тратит огромные деньги на благотворительность, но при этом свои финансы предпочитает хранить в иностранных банках. Известно, что он помогает училищу, где когда-то обучался. С 1973 по 1975 год живописец грыз гранит науки в Ростовском художественном училище имени Грекова по классу живописи.

«Я отдаю тысяч 30 долларов в год на благотворительность. Курирую училище, где я когда-то учился. Плачу лучшим студентам стипендию. Помогаю братьям, сестре, детям».

Никас Сафронов

В то же время художник отметил, что не привык тратить деньги впустую. «Я не делаю ничего такого, за что меня можно было бы назвать транжирой. Но при этом я много денег отдаю разным благотворительным фондам», — заявил Никас Сафронов.

По словам живописца, деньги он хранит в иностранных банках. «Я не буду скрывать. Деньги у меня лежат в банке за границей. Ну на всякий случай. Есть у меня и недвижимость, которую можно в случае чего продать. Просто я уже обжигался на российских банках. В 1998 году принес в банк 60 тысяч долларов. Хотел на них купить квартиру через три месяца. А банк разорился и мне ничего не вернули. Теперь я с опаской и оглядкой смотрю на банки. Я страхую свою жизнь, квартиру, машину, здоровье», — сказал художник.