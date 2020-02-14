Звезда украинского «Голоса» Таисия Скоморохова пришла на русскую версию шоу

Еще прошлой весной Таисия Скоморохова стала участницей украинского «Голоса», а в новом девятом сезоне русской версии шоу малышка попала в команду Полины Гагариной. В свои восемь лет девочка успешно прошла этап слепых прослушиваний, заслужив похвалу именитых артистов — певца Валерия Меладзе и Басты.

К слову, на украинской сцене аналогичного шоу кроха исполнила хит Тины Тернер Simply The Best, добившись того, что к ней повернулись все наставники. Как выяснилось, Таисия уже давно мечтала поучаствовать в музыкальном конкурсе Первого канала. Однако на этапе кастинга девочке не повезло. Тогда родители Скомороховой привезли малышку в Киев на украинский «Голос».

Спустя полгода, когда Первый канал анонсировал запуск девятого сезона вокального проекта Тая решила снова попытать счастье, и на этот раз ей довелось выйти на сцену. Кроме того, имея за плечами опыт выступления на украинском проекте, Скоморохова чувствовала себя на съемочной площадке вполне свободно. Так, на сцену девочка вышла без обуви. Уже после выступления ведущий шоу Дмитрий Нагиев подошел к Тае с ее туфельками для того, чтобы конкурсантка смогла обуться.