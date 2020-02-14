«Любви нет»: Жириновский прочитал лекцию студентам в День святого Валентина

Для кого-то 14 февраля – это долгожданный романтичный день. Влюбленные готовятся к нему заблаговременно, выбирая подарки и стремясь сделать приятное своей второй половинке. Нередко в этот праздник делаются самые искренние и необычные признания в любви, кто-то выбирает День святого Валентина днем своей свадебной церемонии. А для кого-то – это обычный день, а потому и особого значения он не имеет. Депутат Госдумы и лидер либерал-демократов Владимир Жириновский пошел еще дальше: политик уверен, что любви-то и нет. Об этом он сказал на встрече со студентами, читая им лекцию о любви и семейный отношениях, сообщил сайт РИА Новости:

«Все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — сказал Жириновский.

В ходе беседы с юношами и девушками Владимир Вольфович затронул и вопросы построения семьи. В частности, причины раскола брака и пути их преодоления. Например, политик не считает, что ссоры и побои – это не повод разводиться. «Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится», — уверял депутат молодежь.

А тем временем телесваха Роза Сябитова рассказала, где лучше искать свою любовь. Только важно, предупредила телеведущая, чтобы было из кого выбирать.