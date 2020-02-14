Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл для спасенной из пожара коалы

Британец нашел время, чтобы наведаться в ветеринарную клинику.

72-летний гитарист Queen Брайан Мэй устроил для спасенной из пожаров Австралии коалы музыкальную терапию. На днях автор 61 песни коллектива нашел время в сложном рабочем графике, чтобы заглянуть в ветеринарную клинику в Брисбене, и навестить там животных-погорельцев. Так, сильнее всего сердце гитариста покорила коала по имени Медведь: животное бесстрашно взобралось человеку на плечо, а затем флегматично прислушивалось к перебиранию струн на гитаре.

больше по теме Шоу должно продолжаться: группа Queen выпустила рождественский клип на старую песню В простой анимации ролика скрыты послания для всего человечества.

В стенах медицинского учреждения Мэй провел не один час. После небольшой музыкальной паузы сотрудники клиники провели Брайану экскурсию по местам содержания коал. Знаменитости показали, как сейчас живут осиротевшие животные, а некоторые даже попросились к гитаристу на ручки.

В Instagram Мэй отметил, что медики и волонтеры «делают невероятные вещи по спасению животных».

«Эти малыши однозначно нуждаются в нашей поддержке», — призвал он подписчиков обратить внимание на происходящее.