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«Живет так, как хочет»: Комиссаров назвал Собчак одной из умнейших женщин

По словам телеведущего, светская львица — одна из самых ярких персон.

«Живет так, как хочет»: Комиссаров назвал Собчак одной из умнейших женщин
Комиссаров в восторге от Собчак/http://globallookpress.com/

Телеведущий Валерий Комиссаров высказался в отношении светской львицы Ксении Собчак. Как отметил создатель проекта «Дом-2», он в курсе нового проекта звезды на Первом канале. По его мнению, документальная реконструкция это огромный труд и очень большие деньги.

«С Ксюшей мы в хороших отношениях, постоянно на связи. Она классная. Почему ее уважают? Потому что живет так, как хочет! Остальные же завидуют, ненавидят…».

Валерий Комиссаров

Как добавил Валерий Комиссаров, супруга режиссера Константина Богомолова умнейший человек. Ее он считает одной из самых ярких женщин в медийном пространстве. У нее, как он заметил, никогда не бывает поражений. Комиссаров подчеркнул, что умных, но при этом некрасивых женщин в природе просто не существует. Также, как он уверен, среди умных не бывает бедных.

По словам Валерия Комиссарова, сейчас он практически не подходит к телевизору. К примеру, свое детище «Дом-2» он перестал смотреть с тех пор, как не стал автором и продюсером. При этом, как он заметил, шоу он покинул не по своей воле. «Дому-2» он пожелал всего хорошего, но самому ему проект теперь безразличен, сообщает «СтарХит».

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