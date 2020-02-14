«Живет так, как хочет»: Комиссаров назвал Собчак одной из умнейших женщин

Телеведущий Валерий Комиссаров высказался в отношении светской львицы Ксении Собчак. Как отметил создатель проекта «Дом-2», он в курсе нового проекта звезды на Первом канале. По его мнению, документальная реконструкция — это огромный труд и очень большие деньги.

«С Ксюшей мы в хороших отношениях, постоянно на связи. Она классная. Почему ее уважают? Потому что живет так, как хочет! Остальные же завидуют, ненавидят…». Валерий Комиссаров

Как добавил Валерий Комиссаров, супруга режиссера Константина Богомолова — умнейший человек. Ее он считает одной из самых ярких женщин в медийном пространстве. У нее, как он заметил, никогда не бывает поражений. Комиссаров подчеркнул, что умных, но при этом некрасивых женщин в природе просто не существует. Также, как он уверен, среди умных не бывает бедных.

По словам Валерия Комиссарова, сейчас он практически не подходит к телевизору. К примеру, свое детище «Дом-2» он перестал смотреть с тех пор, как не стал автором и продюсером. При этом, как он заметил, шоу он покинул не по своей воле. «Дому-2» он пожелал всего хорошего, но самому ему проект теперь безразличен, сообщает «СтарХит».