«При спорах не хлопаем дверью»: Ковальчук объяснила, в чем залог крепкой семьи с Чумаковым

Два с половиной года назад у звездной пары родилась дочь Амелия.

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве с музыкантом Алексеем Чумаковым. Пара поженилась в 2013 году. Спустя четыре года на свет появилась их дочь Амелия. Их роман начался на шоу «Танцы на льду».

«Я во время проекта издевалась над ним, подтрунивала. Мне было важно выиграть на этом шоу. Он же ко всему относился очень спокойно и без особого энтузиазма. А потом Леша пригласил меня на свой концерт. Именно Леше я первому сказала, что ухожу в сольное творчество». Юлия Ковальчук

Как отметила звезда, они несколько лет мечтали о совместном ребенке. И в 2017 году Бог услышал их молитвы. При этом Юлия на пятом месяце беременности снималась в клипе в Барселоне на изнуряющей жаре. Супруг очень за нее волновался и не понимал, зачем это ей все нужно.

больше по теме Юлия Ковальчук назвала причины расставания с бизнесменом Сергеем Анисимовым Как призналась певица, к этому человеку она никогда не питала глубоких чувств.

«Залог нашей крепкой семьи прост. При спорах не хлопаем дверью. Максимум Алексей может уйти в другую комнату, поэтому мы и счастливы вместе», — отметила исполнительница.