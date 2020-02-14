Юлия Ковальчук назвала причины расставания с бизнесменом Сергеем Анисимовым

Как призналась певица, к этому человеку она никогда не питала глубоких чувств.

Певица Юлия Ковальчук в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свой роман с бизнесменом Сергеем Анисимовым. Вместе они были на протяжении трех с половиной лет. Жили в гражданском браке.

«Сережа – хороший мужчина, но он все-таки не мой человек. Это не была любовь с первого взгляда. Мы просто дружили, встречались. В какой-то момент поняли, что невыгодно платить за две съемные квартиры и съехались. Стали вместе жить». Юлия Ковальчук

Как отметила певица, Анисимов никогда не предлагал ей стать его женой, а для девушки это очень важно.

«Я не испытывала к нему каких-то глубоких чувств. Просто у нас были общие интересы. Инициатором расставания была именно я», — заметила Юлия Ковальчук.

При этом она призналась, что отношения с музыкантом Алексеем Чумаковым начались, когда они с Сергеем Анисимовым еще окончательно не расстались.

«Я когда узнала Алексея, то поняла, что чувства к Сергею окончательно угасли и пора расходиться», — сказала певица.