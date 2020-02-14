«А слезы? Это просто ветер»: Баста счастлив вернуться на «Голос. Дети»

В пятницу, 14 февраля, в День всех влюбленных на Первом канале стартует девятый сезон вокального проекта «Голос. Дети». В качестве ведущих на шоу выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Супруга Павла Прилучного дебютировала в новом для себя амплуа еще в пятом сезоне.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал свое возвращение на проект. Компанию ему составят Полина Гагарина и певец Валерий Меладзе. Для возлюбленной фотографа Дмитрия Исхакова этот сезон станет дебютным. До этого артистке доводилось работать только со взрослыми конкурсантами. Именно по этой причине, как говорит певица, она испытывала волнение и восторг каждый раз, когда маленькие участники выбирали ее в качестве наставницы.

По словам Басты, он был счастлив вернуться на «Голос. Дети». Рэпер подметил, что, экспериментируя с песенным репертуаром и работая с детьми самых разных возрастов, он по-настоящему закалился. Вакуленко заверил, что теперь он как кремень. А появление непрошеных слез на площадке музыкант не без юмора объяснил проблемой с ветром.

«А слезы? Это просто ветер надувает и песок летит в глаза. В этом году с нами нету Сережи Шнурова, поэтому не с кем теперь вступать в сложные отношения», — заверил Баста.

Кроме того, певец высказался и по поводу съемок с Полиной Гагариной. Василий подметил, что он уже давно дружит с артисткой, добавив, что работать с ней всегда приятно. На площадке есть место и для остроумных шуток, грусти и радости, а также «стариковскому дребезжанию».