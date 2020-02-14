Анна Седокова промахнулась с подарком для любимого

В праздник всех влюбленных певица публично выразила чувства к 27-летнему латвийскому баскетболисту Янису Тимме.

Бывшая участница «ВИА Гры» поделилась сценой откровенного поцелуя в своем Instagram, снабдив пост трогательной подписью. На видео с вечеринки журнала GQ «100 самых стильных», пара не стесняясь демонстрировала страсть перед публикой.

«С тобой я ребенок. Такой маленький и защищенный тобою. С Днем влюбленных, моя огромная любовь! И пусть мой подарок тебе не сомкнулся на запястье, значит, сегодня я подарю тебе наш клип на #ИгристоеДетка, ведь премьера через пару часов», — поделилась эмоциями Анна.

Некоторые подписчики поздравили Анну с тем, что она нашла своего мужчину. Однако не все сошлись во мнении, что Янис станет последним мужчиной в биографии певицы.

«Это, наверное, уже ее 101-я любовь всей жизни», — скептически отметил один из поклонников певицы в комментариях к публикации.

Напомним, что в 2019 году бывшая участница «ВИА ГРЫ» и игрок БК «Химки» Янис Тимма публично объявили себя парой. Ради Анны спортсмен оставил жену, с которой прожил 9 лет, с годовалым малышом на руках. Певицу не смущает это обстоятельство, в ее планах – родить еще одного ребенка от баскетболиста.