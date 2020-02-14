Уличный художник Бэнкси продемонстрировал свою новую работу в День святого Валентина

Один из самых знаменитых, но при этом весьма загадочный создатель стрит-арта и уличный художник Бэнкси выложил в свой официальный аккаунт Instagram новую работу, приуроченную ко Дню всех влюбленных. Всего за девять часов фотография собрала почти миллион лайков, и это число продолжает стремительно расти.

Как у Бэнкси всегда и бывает, проект получился максимально простым, но при этом с использованием окружающей среды, так что в итоге не каждый смог бы додуматься до подобного стрит-арта.

Художник изобразил маленькую девочку, стреляющую в воздух из рогатки, но вместо камня или снаряда она как будто бы использовала небольшой букет алых цветов, расположившихся на траектории выстрела.

В итоге все выглядит так, будто малютка — это своеобразный Купидон современности, который вместо лука и стрел перешел на рогатку, но все еще способен дарить людям любовь и красоту.