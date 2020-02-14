Теперь без дредов: 14-летний сын Децла сделал короткую стрижку

В свои четырнадцать лет единственный сын ныне покойного Кирилла Толмацкого, больше известного под псевдонимом Децл, живет вместе с мамой. Вдова рэпера Юлия Киселева сама заботится о наследнике, который за прошедший год из мальчика превратился в юношу-подростка. На личной страничке в Instagram Меркурий Антоний Иоанн поделился свежим фото. Молодой человек не только решил избавиться от дредов. Он также сделал короткую стрижку.

Напомним, в прошлом году известие о скоропостижной кончине Децла стало полной неожиданностью для его близких. Мать и отец покойного музыканта до сих пор не могут смириться со случившимся. На гражданской панихиде 59-летний Толмацкий-старший впервые за долгие годы увидел внука. Тогда Александр Яковлевич не мог сдержать слез скорби. Ведь на протяжении нескольких лет он практически не поддерживал контактов с Децлом.

Отец Кирилла надеялся, что в будущем у него будет возможность видеться с единственным сыном покойного наследника. Однако, побывав в гостях у именитого дедушки, Тони перестал отвечать на телефонные звонки.

Еще в январе в одном из своих интервью вдова рэпера рассказала о том, почему наследник Кирилла Толмацкого не видится с дедушкой и бабушкой по отцу. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, девушка настаивала на том, что не препятствует общению Тони с родственниками, просто они решили взять паузу до окончания судебных тяжб касательно наследства.

При этом отца покойного Кирилла Юлия назвала материалистом. Юлия уверена, что близкие ее покойного возлюбленного сами раздувают скандал, пытаясь привлечь к себе внимание.