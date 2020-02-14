«Она казалась высокомерной и недосягаемой»: Ковальчук вспомнила знакомство с Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как попала в группе «Блестящие» и свою дружбу с Жанной Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга.

«В балет группы «Блестящие» требовались девушки. Я решила попробовать свои силы. Из 120 человек выбрали именно меня. Однажды я поехала в офис группы за зарплатой. Там сидел человек и смотрел на меня. Я еще думала: «Вот наглец. Так откровенно пялится». Я рассказала ему, что являюсь участницей балета из группы. Он попросил спеть несколько песен. Это был Андрей Шлыков, продюсер «Блестящих». Он позвонил моей маме и сказал, что меня берут в коллектив. Я не верила, что так можно попасть в «Блестящие». Юлия Ковальчук

Как отметила исполнительница, вскоре она познакомилась близко с певицей Жанной Фриске.

«В нашей жизни друзья появляются вспышками. Но некоторые безоговорочно твои люди. Жанна была такой красоткой из «Блестящих». Она казалась высокомерной и недосягаемой. Она мне сразу стала как сестра. Она меня обогревала, когда меня не пускали в общежитие. Я ночевала у нее дома. Денег у меня не было, а хотелось выглядеть красиво. Жанна приносила мне свои красивые вещи. Я потом их ей обратно отдавала», — заявила Юлия Ковальчук.

По словам певицы, духовно они были с Жанной Фриске на одной волне. В какой-то период до своего ухода из группы «Блестящие» Жанна Фриске стала даже лучшей подругой Ковальчук. Правда, затем общались уже не так часто.