«Это было самое время кем-то увлекаться»: Ковальчук рассказала о своей первой любви в 16 лет

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свой первый роман. В шестнадцатилетнем возрасте у нее появился молодой человек из Саратова.

«В Москву я поехала в 1999 году поступать в Институт культуры. Но оказалось, что нет набора. Но у меня был товарищ из Саратова, мы с ним поддерживали связь. Я ему рассказала, что никуда не поступила. Он мне говорит: «Приезжай ко мне и поступай в Саратовский университет». Я его послушала, деньги потратила на переезд из Москвы в Саратов. Буквально за неделю я подготовилась и поступила». Юлия Ковальчук

Как сказала звезда, она испытывала определенную увлеченность этим человеком. Это были ее первые романтические отношения.

«Мне было всего 16 лет. Это было самое время кем-то увлекаться. Мы были хорошими друзьями. Друзьями и расстались. Чувств просто не было к какому-то серьезному роману. Мы с ним вместе это понимали», — заметила исполнительница.

Вскоре Ковальчук стало тесно в Саратове, и она поехала в Москву.

«Начался период, когда я танцевала в ночных клубах. Там был совершенный беспредел. Я не пожелаю своему ребенку такое пройти. Это был очень сложный период, когда не знаешь, куда тебя занесет. Помню, как менеджер однажды при передаче зарплаты мне заявил: «Хочешь получать больше?». Обещал найти способы. Я поняла, что он будет меня домогаться и просто сбежала от него», — вспомнила певица.