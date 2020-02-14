Отцом предполагаемого сына рыжего «Иванушки» оказался мужчина по прозвищу «Сергей Мэр»

Андрею Григорьеву-Апполонову даже пришлось пройти ДНК-тест, чтобы доказать свою непричастность к этому ребенку.

Приятельница Леси Сазыкиной, которая ранее уверяла, что родила сына от рыжего «Иванушки», рассказала, от кого на самом деле у девушки ребенок.

Напомним, фанатка группы «Иванушки» долгое время говорила, что родила от музыканта. Раньше она об этом не распространялась, потому что он был женат. В итоге Андрею Григорьеву-Апполонову даже пришлось сдать ДНК-тест, чтобы доказать свою непричастность к этому ребенку. Более того, теперь он хочет, чтобы Леся Сазыкина ответила за клевету. Певец подал иск в суд на миллион рублей.

Как отметила приятельница Сазыкиной, с отцом своего ребенка девушка познакомилась на канале «Муз-ТВ». Мужчина работал над одним из сериалов, а она была линейным продюсером. Они сыграли свадьбу. Вскоре на свет у пары появился сын Герман. Сейчас мужчина работает техническим сотрудником в Высшей школе экономики. Его сын очень похож на отца.

«Мужчину зовут Сергей Павлов, в околосветской тусовке он известен как «Сергей Мэр». Подруга Леси Сазыкиной

О мужчине известно, что он родился в Казахстане. Он имеет отношение к организации выступлений многих исполнителей. Много лет вращался в тусовке звезд шоу-бизнеса. Кстати, Леся Сазыкина также организовывала одно время концерты звезд в московских клубах, но часто музыканты на сцене не появлялись, сообщает «СтарХит».